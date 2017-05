Meistertitel für Trixl und Vetter

14.05.2017, 19:01 Uhr

Starkes Lebenszeichen der Judokas

Kirchberg / Reutte (hev). In Kirchberg fanden am 7. Mai 2017 die Tiroler Judo-Meisterschaften der Altersklassen U14 und U18 statt. Der SV-R Sparkasse Reutte Zweigverein Judo ging mit zwei Kämpfern an den Start.startete in der U14 in der Gewichtsklasse -40kg. Sie gewann alle Begegnungen mit der höchsten Wertung - Ippon.war in der U14 -34kg ebenfalls unbezwingbar. Bei seinen siegreichen Kämpfen konnte auch er zwei mal die höchste Wertung - Ippon erreichen.