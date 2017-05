Pinswanger Sporttage am 24. und 25. Mai

PINSWANG. Wie gewohnt wird auch dieses Jahr wieder ein starkes Teilnehmerfeld zur 24. Auflage des Pinswanger Straßenradrennens am Mittwoch den 24. Mai 2017 am Start stehen. Wie schon im Vorjahr wird es auch heuer wieder ein Hobbyrennen für begeisterte Radsportler ohne Radrennsportlizenz geben. Streckenlänge für die Hobbyklasse ist 7 Runden (31,5 km). Gestartet wird die Hobbyklasse um 17:30 Uhr. Eine Minute später erfolgt der Jugend und Juniorenstart. Der Start der Eliteklasse ist für 18:00 Uhr geplant. Start und Ziel beim Gemeindeamt Pinswang.

25. Mai 201710:15 Uhr Start zum 12. Pinswang Nordic Walking Tag.14:00 Uhr Start zum 5. Pinswanger Mountainbike Bergsprint auf´s Dreiländereck.14:10 Uhr Start zum 1. Berglauf auf´s Dreiländereck.Anschließend Siegerehrung im Zelt, beim Start-/Zielgelände am Gemeindeamt Pinswang, mit gemütlichem Ausklang der Pinswanger Sporttage.Für Speis und Trank sorgt der SV Pinswang in gewohnter Manier.Nennungen sind noch möglich!Anmeldung für die Lizenzfahrer der Jungend, Junioren und Eliteklasse per Mail an: amtsleiter@pinswang.tirol.gv.atTelefon: (0043) 05677 / 8613 (Gemeindeamt Pinswang)Details und Anmeldung Hobbysportler zum Straßenrennen, Nordic-Walking-Tag, Mountainbike Bergsprint und Berglaufunter http://www.sportverein-pinswang.at oder Tel.: +(0043) 05677 / 8838 von 17:00 – 19:00 Uhr