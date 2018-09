Stocksport: Zwei Spiele - zwei Siege

20.09.2018, 09:38 Uhr

Am Samstag, den 15.9.2018 bestritten Dominik und Günter Müller das offene Duo-Turnier in Geisenried. Sieben Mannschaften spielten in einer Doppelrunde. In der 1. Runde konnten Dominik und Günter alle Spiele gewinnen. In der Rückrunde verloren sie das Spiel gegen den TSV Bertoldshofen I in der letzten Kehre. Zum Schluss gingen sie jedoch mit 14:2 Punkten und einer Stocknote von 2,443 als Sieger vom Platz.