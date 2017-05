Top-Platzierung für Andrea Weber in Meran

05.05.2017, 09:46 Uhr

Für die landschaftlichen Schönheiten des Laufs, dessen Streckenführung die Teilnehmer durch blühende Obstwiesen und landschaftlich reizvolle Abschnitte führte, hatte sie so wie die übrigen LäuferInnen wohl eher kaum ein Auge, eine gute Zeit stand im Fokus.Und die erreichte Weber am Ende auch. Sie holte sich in der Klasse W45 den ersten Platz und in der Damen-Gesamtwertung den ausgezeichneten, wenngleich undankbaren vierten Rang.1:22:46 Stunden benötigte die Außerfernerin für die 21,0975 km lange Strecke. "Es war wirklich ein spannendes Rennen, zumal ich die letzten drei Kilometer versucht habe, an die Drittplatzierte Kathrin Hanspeter heranzukommen!"Eine mikrige Sekunde fehlte Andrea Weber am Ende für den Sprung aufs Treppchen in der Damengesamtwertung. "Beim Zielsprint hat es um eine Nasenlänge nicht gereicht, aber es hat mich zu einer sehr guten Zeit für diesen schweren Lauf gebracht” so die strahlend Athletin.