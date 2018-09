Vils 1b machte auswärts 14 Tore!

10.09.2018, 08:11 Uhr

Landesliga West

MATREI (rei). Es war ein Auftakt nach Maß. Genau so, wie man es sich wünscht und genau so, dass daraus ein Erfolg werden sollte. Sollte, wohlgemerkt, denn trotz der frühen Führung in Matrei (2. Minute, Torschütze Miro Vukoja) kam am Ende eine Niederlage für den SV Reutte heraus. Bis zur Pause hielt die Führung allerdings. Und weit darüber hinaus. Mehr noch. Vukoja brachte seine Elf in Minute 57 sogar mit 0:2 in Führung. Doch dann drehte Matrei das Spiel um. Die Treffer fielen in den Spielminuten 63, 81 und 91. Reutte verlor mit 3:2.

1. Klasse West

2. Klasse West

THAUR. Die Grenzstädter tun sich in der Landesliga weiter schwer. In Thaur gab es eine 3:2 Niederlage. Die Gastgeber gingen frühzeitig (4. Min.) in Führung, doch Armin Kinigadner glich in der 13. Minute aus. In der 29. Minute dann das Tor zum 2:1 Pausenstand für Thaur. Im zweiten Abschnitt zogen die Gastgeber auf 3:1 davon, ehe Patrick Hohenrainer zum 3:2 traf (80.), in der Überspielzeit (92. Min.) fiel dann das Tor zum 4:2 Endstand.STANZACH. 150 Zuschauer sehen eine klaren Erfolg der Lechtaler. Zunächst dauerte es etwas, bis die Tore fielen, dann, kurz vor der Pause, ging es Schlag auf Schlag: 35., 40. 44. Minute - die Lechtaler lagen zur Pause mit 3:0 voran. Nach dem Wechsel kamen die Gäste auf 3:1 heran (49.), doch bereits in der 55. Minute war wieder der drei Tore-Abstand hergestellt und in der 57. fiel sogar das 5:1. Imst kam noch zum 5:2, am klaren Sieg der SPG konnten die Gäste nicht rütteln.SAUTENS. Zum "packen" hätte Sautens eingentlich sein sollen. Nur ein Zähler aus vier Spielten standen zu Buche, das Torverhältnis extrem negativ. Aber es kam anders. Der FC Zugspitze musste sich am Ende mit 5:1 geschlagen geben. Sautens rutschte in der Tabelle drei Plätze vor, der FC Zuigspitze hingegen um einen zurück und ist nun Zwölfter.REICHENAU. Der Tabellenführer aus Innsbruck ließ den Gästen wenig Raum und siegte am Ende klar.ARZL. Nein, das ist kein Tippfehler: Vils siegte auswärts im Pitztal mit 14:0. Gut für die Tordifferenz der Grenzstädter. Werbung ist so ein Spiel für den Fußball dennoch nicht wirklich. Den Vilsern kanns´ egal sein.FLIESSERAU. Diese Auswärtsniederlage kostete Lechaschau leider drei Plätze in der Tabelle. Lechaschau ist nun am 6. Platz zun finden.