Breitenwang freut sich über Meisterbrief

07.05.2017, 15:30 Uhr

„Wenn ich mir anschaue mit welcher Energie der frischgebackene Meister an die Prüfung herangegangen ist und mit wieviel Talent er tagtäglich seinen Beruf ausübt, kann ich nur sagen: Gott sei Dank können wir auch in Zukunft auf das Meisterhandwerk zählen“, freut sich WK-Bezirksobmann Christian Strigl.

Obwohl bei der Übergabe des Meisterbriefes das Feiern über die erbrachte Leistung im Mittelpunkt stand, müsse das Handwerk aber auch an die Zukunft denken. „Der Wirtschaftskammer ist es ein Anliegen, die Attraktivität der dualen Ausbildung noch weiter zu erhöhen. Beste Qualifikation und hervorragendes Können wird in allen Handwerksberufen in Zukunft immer mehr nachgefragt sein. Denn exzellent ausgebildete Meister und qualifizierte Führungskräfte sind die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Betriebs. Man kann mit Überzeugung sagen, dass eine Branche eben nur so gut ist, wie ihr Nachwuchs“, so der Obmann.Laut Strigl garantiere die duale Ausbildung die hervorragende Qualität des österreichischen Gewerbe- und Handwerks. „Um dieses System werden wir international beneidet – zu Recht, wie man sieht. Nicht umsonst sind die österreichischen Fachkräfte international gefragt. Und vor allem den zahlreichen Ausbildungsbetrieben ist es zu verdanken, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich traditionell sehr niedrig.“