02.05.2017, 22:22 Uhr

"So fährt TIROL 2050 – die Zukunft ist elektrisch" so lautet der Vortrag von René Schader Msc, ENERGIE TIROL.

Unser Mobilitätssystem steht vor großen Veränderungen. Elektromobilität, Carsharing, Mitfahrbörsen und automatisiertes Fahren sind einige Schlagworte, die zukünftige Trends erkennen lassen. Ein radikaler Umbruch steht uns bevor. René Schader von Energie Tirol wird uns zeigen welche Rolle das Projekt "So fährt TIROL 2050" dabei spielt, und welche Auswirkungen dieses globalen Strukturwandels für Tirol zu erwarten sind und wie Tirol diesen Herausforderungen begegnen will.

Am FR 12.05.2017 findet ab 17.00h in der Wirtschaftskammer Reutte die Veranstaltung über "Elektro-Mobilität in Reutte" statt. Es ist eine Art kleine Messe mit Außerferner Unternehmern als Aussteller.Impuls „Ladeinfrastruktur in der Region und EWR-Förderkonzepte“DI Christian Förg, EWR- Kurz-Präsentation „E-Mobilität“- Informations-Stand „EWR-Konzept“- Ausstellung und Probefahrt E-AutoImpuls „E-Roller, E-Moped, E-Lastenrad“Helmut Hein, HYBRID MANUFAKTUR TIROLAusstellung, Beratung, ProbefahrtImpuls „E-Auto im betrieblichen Einsatz“Dieter Feuersinger, SPENGLEREI FEUERSINGERErfahrungsbericht, Ausstellung, Probefahrt E-AutoDie Eröffnung macht unserer Verkehrslandesrätin Mag. Ingrid Felipe, LH-Stv.