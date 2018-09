Unsere Top-Unternehmen im Bezirk Reutte

11.09.2018, 09:12 Uhr

17 Außerferner Unternehmen gehören im Jahr 2018 zu den besten 500 in ganz Tirol.

AUSSERFERN (eha). Das Außerfern besticht nicht nur durch seine vielfältige Naturlandschaft und eine hohe Lebensqualität, sondern auch durch seine wirtschaftliche Stärke.Wo früher die Landwirtschaft und der Tourismus die wichtigsten wirtschaftlichen Standbeine waren, prägt heute eine spezialisierte und ausgewogene Branchenstruktur den Wirtschaftsstandort. Klein- und mittelständische Unternehmen sowie international aufgestellte Konzerne bilden ein solides Fundament. 17 Betriebe scheinen sogar unter den Top-500-Unternehmen Tirols auf, wie ein Blick in das kürzlich veröffentlichte Wirtschaftsmagazin eco.nova zeigt.

Wenig überraschend führte die Plansee-Gruppe das Ranking mit einem konsolidierten Umsatz von 1,3 Milliarden Euro an. Damit liegen die Breitenwanger Pulvermetaller auf Platz drei in Tirol. Kein Tiroler Unternehmen ist so bestimmend und wohlstandsgenerierend für das Außerfern wie dieses Industrieunternehmen, steht doch jeder sechste Arbeitnehmer im Bezirk Reutte auf dessen Gehaltsliste.Eine Art Hidden Champion ist der Standardsoftwaregroßhändler Koch Media GmbH in Höfen mit Platz 31, der mit 149 Mitarbeitern rund 300 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete. Auf Platz 53 rangiert die Huber Einkauf GmbH im Innovationszen­trum in Pflach mit 103 Millionen Euro Umsatz.Mit 102 Millionen Euro und 67 Mitarbeitern sicherte sich der Reuttener VW- und Audi-Händler Hans Schweiger Platz 56.Die Multivac Maschinenbau GmbH in Lechaschau belegt Rang 93 in Tirol. Der Verpackungsmaschinenhersteller bracht­e es 2017 mit 360 Mitarbeitern auf 64 Mio. Euro Umsatz. Die Elektrizitätswerke Reutte mit 240 Mitarbeitern scheinen tirolweit auf Platz 108 auf und kamen auf 56,3 Millionen Euro. Der Vilser Zementhersteller Schretter & Cie mit 176 Mitarbeitern nimmt Rang 159 ein und setzte 39 Millionen um. Die nächstgereihte Außerferner Firma mit Tirolbedeutung kommt auch aus Vils. Autohof Huter mit 42 Mitarbeitern setzte 33,5 Millionen um und liegt damit auf Platz 172.Der Reuttener Lebensmittelgroßhändler Speckbacher mit 66 Mitarbeitern war vom Umsatz her, mit 19,5 Millionen, das neuntgrößte Außerferner Unternehmen (Platz 303).Die Plansee Group Service GmbH mit 155 Mitarbeitern durfte sich über 18,7 Millionen Umsatz freuen (Platz 314). Ernst und Andrea Mayer vom Hotel Alpenrose in Lermoos mit 157 Mitarbeitern brachten es auf über 15 Mio. Euro Umsatz (Platz 366). Knapp dahinter liegt Holzbau Saurer aus Höfen mit 95 Mitarbeitern und 14,4 Millionen Umsatz (Platz 390).Das Wellnesshotel Engel in Grän mit 130 Mitarbeitern liegt mit 13,6 Mio. auf Platz 405, und die Firma Ast in Höfen mit 40 Mitarbeitern und 13 Mio. Umsatz auf Platz 423.Das Hotel Jungbrunn schaffte es mit 135 Mitarbeitern und einem Umsatz von 12 Mio. auf Platz 449, und zu guter Letzt scheint die Firma kdg mediatech in Elbigenalp mit 55 Mitarbeitern und 11,7 Mio. auf Platz 465 auf.