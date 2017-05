Verkaufsberater mit Talent und Herz

04.05.2017, 09:41 Uhr

Die Teilnehmer machten es den Juroren in ihrer Entscheidungsfindung nicht leicht, denn besonders um die Stockerlplätze gab es ein enges Duell. Letztendlich konnte sich in einem spannenden Wettkampf Snjezana Gusic, Lehrling bei A. Lechleitener GmbH & CoKG durchsetzen. Der zweite Platz ging an Elisa Fink, Auszubildende bei Hervis Sport- und Modegesellschaft mbH. Den dritten Platz teilten sich Muhammed Celebi, ebenfalls Lehrling bei Hervis und Nicole Tschenet, beschäftigt bei Kunsthandwerk Barwa. Die zwei Gewinnerinnen werden den Bezirk Reutte beim Landeslehrlingswettbewerb Ende Juni in Innsbruck vertreten.Bei der Preisverteilung durften sich die Sieger über Gutscheine der Kaufmannschaft Reutte freuen, die von Obmann Christian Senn übergeben wurden.Der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer, Wolfgang Winkler, würdigte die Leistungen aller Teilnehmer und betonte wie wichtig es für die Betriebe und somit für den Wirtschaftsstandort Bezirk Reutte sei, solch motivierte Mitarbeiter zu haben, die durch ihr Fachwissen überzeugen und mit Spaß und Freude den Kundenkontakt pflegen.