Zwei Millionen Wohnbauförderung fließen in den Bezirk Reutte

13.10.2017, 13:38 Uhr

Im Außerfern werden in dieser Tranche mit Einmalzuschüssen in der Höhe von über 280.000,- Euro 129 Wohnungssanierungen sowie weitere fünf Wohnungen mit halbjährlichen Annuitätenzuschüssen in Höhe von rund 6.250,- Euro gefördert.