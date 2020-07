BEZIRK (kat). Draußen scheint die Sonne, man sitzt mit der Familie im Garten – und plötzlich meldet sich der Magen. Was wäre jetzt besser als eine Brettljause? Mit Bratlfleisch, Geselchtem, Surspeck, Erdäpfelkäse, Verhackerts, Käse, Paprika, Gurkerl, Tomaten, Ei und Pfefferoni. Dazu eine Scheibe knuspriges Brot und ein g'spritzter Most. Und wenn dann noch Platz ist, eine Zwetschken-Pofese. So eine Jause zu finden, ist im Bezirk Ried kein Problem. Viele Jausenstationen bieten Jausen, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft – oftmals mit hauseigenen, selbstgemachten Spezialitäten. Und sie haben sich auch sonst einiges für ihre Gäste einfallen lassen. Wir stellen hier sechs Jausenstationen im Bezirk Ried vor.

Jausenstation Jenichl Most & Mehr

Angebot: bodenständige Hausmannskost und heimische Spezialitäten nach Omas Rezept; Das meiste, das auf den Tisch kommt,

wächst in der eigenen Landwirtschaft; überdachter Balkon, Kinderspielplatz, barrierefrei

Adresse: Winten 20, 4943 Geinberg, Tel.: 07723/212 19

Öffnungszeiten: Fr, Sa, So 15.00 - 23.00 Uhr

www.jenichl-most-mehr.at



Jausenstube zum Streif

Angebot: Jausenbrote, Jausenbrettln, Salate und Innviertler Spezialitäten, Bier, Most, feine Weine und hausgemachte Säfte, Brandteigtorte, Pofesen, Bauernkrapfen und vieles mehr.

Adresse: Rabenfurter Straße 1, 4972 Utzenaich, Tel.: 07751/8277

Öffnungszeiten: Do und Fr 16.00 - 23.00 Uhr, Sa und So 15.00 - 23.00 Uhr

https://zumstreif.business.site

Schlaga Stub'm

Angebot: Für jeden etwas – zu jeder Jahreszeit – für jeden Anlass. Brettljause, saures Rindfleisch, Vitalbrot, Knödelteller, Blunzn-Gröstl, Apfischeibi, Eiskaffee und vieles mehr. Zusätzlich an Sonn- und Feiertagen von 12-14 Uhr: Schnitzel und Surbraten; urig-gemütlicher Atmosphäre, Spielplatz, Streichelzoo

Adresse: Schlag 18, 4923 Lohnsburg, Tel.: 07754/36102

Öffnungszeiten: Do-Sa ab 15 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr

www.schlagastubm.at





Hausruckstub'n

Angebot: verschiedene Jausen mit hausgemachten oder regionalen Produkten, Aufstriche, warme Gerichte, herzhafte hausgemachte Nachspeisen, Most und Apfelsaft von eigenen Obstbäumen; BienenSchauVolk

Adresse: Schernham 7, 4922 Geiersberg, Tel.: 07732/3768

Öffnungszeiten: Fr ab 16 Uhr, Sa, So und Feiertag ab 15 Uhr

www.hausruckstubn.at

Speck o' thek

Angebot: Genuss- und Deko-Haus; Produkte aus eigener Erzeugung; Brettljause, Aufstriche, belegte Brote, Most, Frizzante und vieles mehr; jeden ersten Samstag Frühstück von 8-12 Uhr, jeden Mittwoch Spareribs, wechselnde Spezialitäten an Freitagen; Spielplatz

Adresse: Nonsbach 9, 4943 Geinberg, Tel.: 07723/8251

Öffnungszeiten: Mi & Do 16.00 - 23.00 Uhr; Fr & Sa 15.00 - 23.00 Uhr

www.speckothek.at

Weilbacher Mostbauer

Angebot: Jausenstube mit Tradition; Brettljause, belegte Brote, Aufstriche, Nachspeisen, Most und vieles mehr

Adresse: 4984 Weilbach 3a, Tel.: 07757/6865

Öffnungszeiten: Do-So ab 14 Uhr