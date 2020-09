Bad Füssing begeistert vom 18. September bis 17. Oktober mit einem „Kulturfeuerwerk“.



BAD FÜSSING. Das Bad Füssinger Kulturfestival hat sich seit seiner Premiere im Jahr 2000 einen Spitzenplatz im Bayerischen Festivalkalender erobert und zählt heute zu den Highlights im Kulturleben in der Region Niederbayern-Oberösterreich. Vieles wird in diesem Jahr anders sein. Denn aufgrund des Coronavirus gelten für Veranstaltungen besondere Auflagen. Eines aber bleibt: „Das Programm wird auch 2020 mit Vielfalt begeistern und einen kulturellen Glanzpunkt weit über die Region hinaus setzen“, sagt Bad Füssings Bürgermeister Tobias Kurz.

Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr vom Bad Füssinger Kurorchester mit einem „Abend in Wien“ (18. und 19. September). „I Dolci Signori“, die erfolgreichste Italo-Band Deutschlands, steht am 20. September mit der urkomischen Italopop-Musicalkomödie „Azzurro“ im Kurort auf der Bühne.

Der Pianist Holger Mantey gastiert am 25. September mit seinem Programm „Von Bach bis Bonanza“. Einen Abend zum Träumen mit heißen Klängen für warme Herzen, fröhlich, unbeschwert und beschwingt bieten Ricardo Volkert und sein Ensemble am 1. Oktober. Es erklingen Flamencosongs andalusischer Prägung, bekannte Melodien der Gipsy Kings u.v.a. Die Münchner Symphoniker lassen am 2. Oktober im Kursaal unter anderem Werke von Bach, Händel und Vivaldi erklingen. Stefan Kröll, der als „neuer Stern des bayerischen Kabaretthimmel“ gilt, tritt am 3. Oktober mit seinem Programm „Goldrausch 2.0“ in Bad Füssing auf.

Die Musiker der „Oiweiumhoibeeife Jazzband“ wollen mit ihrem mit „bayerischen Mitteln“ umgesetzten „Spirit of Jazz“ am 9. Oktober das Publikum begeistern. Das deutsch-österreichische Gitarrenprojekt „Let The Guitar Play“ von Roggers und Harrison erwartet das Kulturfestival-Publikum am 16. Oktober. Musikalische „Grüße aus der Puszta“, überbracht vom Kurorchester, beschließen das Festival am 17. Oktober. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen startet am 1. September.

