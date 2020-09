#nimmdirzeit ist das Motto der Rieder Shopping Woche vom 7. bis 12. September.



RIED. In Ried ist eine Shopping Night ein Muss im Veranstaltungskalender des Jahres. Nachdem der in diesem Jahr jedoch stark durcheinandergewirbelt wurde und Auflagen eine „normale“ oder besser gesagt wohl bekannte Shopping Night nicht zulassen, wird das sonst fünfstündige Shopping-Vergnügen kurzerhand auf sechs Tage ausgedehnt.

#nimmdirzeit zum Gewinnen



Während der Shopping Woche sind über die gesamte Innenstadt mehrere Foto-Stationen verteilt. Wer ein Foto mit seinem Lieblings-Motiv im Hintergrund macht und es bei Facebook oder Instagram mit dem Hashtag#shoppinginried hochlädt, hat die Chance auf einen Gewinn. Denn unter allen Teilnehmern werden 5 x 100 Euro Rieder Schwanthaler Zehner verlost. Damit feiert die Stadt das fünfjährige Bestehen der lokalen Einkaufswährung „Rieder Schwanthaler Zehner“.

#nimmdirzeit zum Staunen



Jeden Tag bringen Straßen-künstler Besucher zum Staunen. Am Montag und Dienstag begegnet man "Teatro Banal" auf Stelzen, am Dienstag und Mittwoch laufen einem gerne mal "Bamboomoon" über den Weg und die schrillen "Sonnenflammen" sorgen für eine kreative Auszeit am Freitag und Samstag. Am Freitag Nachmittag verteilen außerdem zwei fleißige Service-Botinnen zwischen Roßmarkt und Rainerstraße Gutscheine und Geschenke der Rieder Betriebe an die Besucher der Stadt.

#nimmdirzeit und chü amoi



In der gesamten Innenstadt stehen ab dem 07. September bunte Ruheinseln, auf denen man während des ausgiebigen Shopping-Bummels ein Päuschen einlegen kann. Entspannen kann man sich am Freitag, den 11.09., bei den Parkgebühren. Denn diese entfallen ganztags, so dass lediglich die Parkuhr auf die Ankunftszeit gestellt werden muss, um 2 Stunden gratis Parken zu können.

#nimmdirzeit zum Stöbern



In Ried wird viel geboten. Ob Outfit von Kopf bis Fuß, coole Deko und Einrichtung für Zuhause, Bücher, die Erstausstattung für die Schule und so viel mehr. Während der Shopping Woche hat man ausgiebig Zeit, von zahlreichen Aktionen der Betriebe zu den üblichen Geschäftsöffnungszeiten zu profitieren. Mehr Infos unter www.ried.com.