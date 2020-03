Sind Sie auch schon urlaubsreif? Wir haben vier Betriebe für Sie herausgesucht und hier aufgelistet.

BEZIRK (tazo). Wer gern draußen ist und Urlaub in der Natur einem Städtetrip vorzieht, muss nicht weit weg fahren. Im Bezirk Ried gibt es vier landwirtschaftliche Betriebe, die sicher eine Reise wert sind.

Sonnenblumenhof

Auf dem familienfreundlichen Sonnenblumenhof in Mühlheim am Inn heißt Sie Familie Berger willkommen. Nur wenige Minuten von der Therme Geinberg und Bad Füssing entfernt, mitten im Grünen, in ruhiger Lage, liegt die liebevoll errichtete Pension mit Wintergarten, komfortablen Zimmern und Apartments. Kinder lieben vor allem den Streichelzoo mit Lamas. Auch beim Gokartfahren, Trampolin springen, Schaukeln oder Tischfußball spielen wird es nicht langweilig. Ob Bratl in der Rein oder Gegrilltes - im Gasthaus sind Feiern bis zu 60 Personen möglich.

Adresse: Stötting 1

Mühlheim am Inn

Sportbauernhof Waldzell

Eingebettet in die traumhafte Innviertler Hügellandschaft liegt der Gesundheits-, Fitness- und Sportbauernhof am Rande des Kobernaußerwaldes. Der Hof bietet die Möglichkeit, abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Hier erleben sie Tage der Ausgeglichenheit und Entspannung und tanken Kraft für ihre kommenden Vorhaben. Das Gästehaus bietet Platz für 16 Personen. Neben acht gemütlichen Doppelzimmern mit Dusche und WC ist ein großzügiger Wohnraum mit einem 50 Quadratmeter großen Gastrobereich vorhanden, der keine Wünsche offen lässt. Nach herausfordernden sportlichen Aktivitäten gilt es im Herzen der Hofanlage mit Fußreflexparcours oder in einem der Pavillons am Entspannungsteich den Sonnenuntergang zu genießen.

Adresse: Bleckenwegen 2

4924 Waldzell

Der Schnatterhof

Der traditionelle Familienbetrieb „Schnatterhof“ ist im Innviertel für seine Spezialitäten bekannt. Hier können selbst aufgezogene Weidegänse frisch zubereitet genossen werden. Die „Gansl Stubn“ ist für Liebhaber regionaler Speisen. Mit viel Liebe zum Detail und einem geschmackvollen Mix aus Tradition und Moderne lädt der Schnatterhof zum Genießen und Verweilen ein. Insgesamt gibt es drei Ferienwohnungen und zwei Doppelzimmer. Ein Grill und ein Kinderspielplatz gehören zu den Vorzügen des Schnatterhof, der Sie in Lambrechten in Oberösterreich erwartet. Der Bauernhof bietet Ihnen auch eine Sonnenterrasse mit wunderbaren Gartenblick.

Adresse: Neundling 5

4772 Lambrechten

Ferienhotel Innviertel

Eine Oase zum Wohlfühlen für Kinder und Erwachsene inmitten der Ferienregion Innviertel. Eine riesige Außenanlage, ein eigenes Schwimmbad mit Liegestühlen für alle Hotelgäste, großzügige Komfort- und Familienzimmer mit Terrasse oder Balkon und herrlichem Ausblick warten hier auf die Gäste. Ob Radfahrer, Thermenurlauber, Familienurlauber, Handelsreisende oder Arbeiter von Firmen - Familie Wimmer freut sich auf Sie.

Adresse: Kirchengasse 3

4932 Kirchheim im Innkreis