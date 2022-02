Feurige Torte, individueller Schmuck, romantisches Dinner: Tipps für Geschenke am 14. Februar.

BEZIRK RIED. Von vielen als lästige Kommerzveranstaltung abgetan, ist der Valentinstag doch eigentlich eine Gelegenheit, uns einmal ganz bewusst unserer Partnerin oder unserem Partner zu widmen. Wir haben hier einige Geschenketipps, mit denen Sie Freude machen können. Ein Vorschlag gleich vorweg: Die heimischen Gastronomen bieten fast alle romantische "Dinner for two" mit mehreren Gängen an. Etwa der Loryhof in Wippenham oder das neue Kammer5 in Ort. Hier darf auch gerne ein Gutschein verschenkt werden. Aber: nicht vergessen, ihn auch einzulösen ...



Besondere Glanzstücke

In der Goldschmiede von Claudia Schiessl gibt's handgefertigten Schmuck in Gold und Silber. Etwa "Collier Circles" mit Brillanten, die für die "Unendlichkeit der Liebe stehen". Außerdem gibt's "eine schöne Auswahl an Herzanhängern für jedes Budget", verspricht die Goldschmiedemeisterin. Besonders geeignet zum Valentinstag: Personalisierte Anhänger (Bild). Am besten eine Woche vorher bestellen.

Adresse: Roßmarkt 39, Ried im Innkreis

schiessl-goldschmiede.at

Foto: Schiessl

hochgeladen von Andrea Spindlbalker



Feurig-süße Versuchung

Mit der Schoko-Himbeer-Chili-Torte sorgen Sie für einen feurigen Valentinstag. Diese Kreation gibt's bei der Bäckerei Hauer in St. Martin im Innkreis. Als weitere süße Geschenkideen gibt's dort fruchtige Herztorten mit Erdbeeren oder Himbeeren, Sacherherzen, gerne auch im Kleinformat, oder kleine Punschherzen. "Alle Torten sind in verschiedenen Größen und individuell beschriftet erhältlich", erklärt Karola Hauer.

Adresse: Diesseits 16, St. Martin im Innkreis

baeckerei-hauer.at

Foto: Hauer

hochgeladen von Andrea Spindlbalker



Frühlingsgefühle

Muss es die klassische Rose sein? Die Stiftsgärtnerei Rans-eder in Reichersberg setzt zum Valentinstag auf Frühlingsblüher. Am besten im Topf, so hat man lange Freude daran. Sind sie drinnen verblüht, können sie in den Garten gepflanzt werden. Auch Sträuße sind mit Märzenbecher, Tulpen und Co. erhältlich. Für Vorbestellungen: Die Stiftsgärtnerei sperrt nach der Winterpause am 7. Februar wieder auf.

Adresse: Reichersberg 191

stiftsgaertnerei.at

Foto: Ranseder

hochgeladen von Andrea Spindlbalker



Für schöne Frauen ....

und starke Männer. In der Teerose gibt's besondere Geschenke mit Botschaft. Für Teeliebhaber sind verschiedenste Mischungen erhältlich – der Frauentee ist mit Rosenblüten, der Männertee mit Irish Rum – und für Vintage-Fans eignen sich allerhand unterschiedliche Dekoartikel, wie Bilderrahmen, Figuren und mehr. Außerdem gibt's in der Teerose wertvolle ätherische Öle für romantische Abende.

Adresse: Rainerstraße 4, Ried

teerose.at

Foto: Teerose

hochgeladen von Andrea Spindlbalker



Romantischer Kinoabend

Das Star Movie in Tumeltsham zeigt am Valentinstag, 14. Februar, um 20:15 Uhr die neue US-Liebeskomödie "Marry Me – verheiratet auf den ersten Blick" mit den Stars Jennifer Lopez und Owen Wilson. Jede Dame bekommt an diesem Abend einen Blumengruß sowie ein kleines Schokoherz und kann einen Blumenstrauß gewinnen. Ticket-Vorverkauf startet am 6. Februar.

Adresse: Hannesgrub Nord 6, Tumeltsham

starmovie.at/star-movie-ried