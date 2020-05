Im heutigen Evangelium heißt es „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Dabei sehe und höre ich mich in meinem Freundeskreis um und stelle mir eine Frage: „Für wen ist Jesus in der heutigen Zeit noch der Weg, die Wahrheit oder das Leben?“ – Gedanken von Sarah Hellwagner.

Unsere pluralistische Gesellschaft ist von individuellen Wegen geprägt. Jesus spielt dabei eine immer weniger bedeutende Rolle. Oftmals ist das Wissen über Jesus und sein Leben verloren gegangen und dadurch keine Orientierungshilfe mehr für das eigene Leben. Warum auch – es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, mit denen sich Menschen beschäftigen. Doch gerade in der heutigen Zeit, in der Stress, Orientierungslosigkeit, Zukunftsängste und Unzufriedenheit einen beträchtlichen Anteil im Leben der Menschen ausmacht, hat der christliche Glaube Antworten darauf.

Jesus hat uns mit seinem Leben einen Weg aufgezeigt, wie christliches Handeln geht und dass man dadurch gestärkt durchs Leben gehen kann. Auch als Vorbild für uns Christen kann Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, sein. Frankl hat seine ganze Familie im zweiten Weltkrieg verloren, während er das Konzentrationslager überlebte. Er hat die Hölle durchlebt, um uns zu zeigen wie es gehen kann. Viele große Menschen hatten kein bequemes Leben. Sie erfuhren großes Leid, das sie jedoch größer gemacht hat. Ihre Stärke war es, sich nicht in die Opferrolle zu begeben, sondern in ihrem Leid noch etwas Positives zu finden. Dies erfordert Demut.

Kleine Dinge machen große Menschen aus. So liegt es in jedem von uns, wie wir durch das Leben gehen. Kann ich einen Sinn in meinem Leid finden? Bin ich dankbar für mein Leben? Bin ich großzügig zu anderen Menschen, weil ich weiß, dass Geben glücklicher macht als Nehmen? Rede ich schlecht über andere, weil es mir selbst gerade schlecht geht? Oder bin ich in der Lage Gutes über den Menschen zu erzählen, weil ich im Moment mit meinem Leben zufrieden bin? Also wie entscheide ich mich?