OBERNBERG. Die Bad Füssingerin Tina Wagmann lebt seit 2019 mit ihrem Mann in Obernberg am Inn. Die gewerbliche Masseurin und Energetikerin erfüllte sich mit der Eröffnung ihrer Praxis für ganzheitliche Körperbehandlungen "Im INNersten" einen Traum. "Sehr gerne verwöhne ich meine Kunden mit den herrlichsten Wellness-Treatments, löse ihre Verspannungen, lindere ihre Beschwerden mit den verschiedensten Körperbehandlungen oder bringe ihre Fitness mit den raffiniertesten Übungen auf Vordermann", so Wagmann. Eines liegt ihr aber besonders am Herzen: die ganzheitliche Genesung auf allen Ebenen. Deshalb bietet sie interessierten Kunden mit ihrem Konzept "Körper, Geist & Seele im Einklang" die Möglichkeit, hinter ihre körperlichen Beschwerden zu blicken und deren Zusammenhang mit Alltagsproblemen, Stress oder Sorgen zu ergründen und gemeinsam mit ihnen daran zu arbeiten.

Im INNersten

Oberfeld 94, 4982 Obernberg

0681/103 702 40 (ab 16 Uhr)

tina-wagmann.com