Der Mehrnbacher Johann Hauser hat sein erstes Buch "Weg der Vergeltung" veröffentlicht.



MEHRNBACH (nagl). "Ich schreibe schon längere Zeit an Gedichten, meiner persönlichen Biographie, an Geschichten und auch an Romanen. Dies ist allerdings mein erstes Buch, welches veröffentlicht wurde", verrät Autor Johann Hauser. Die Inspiration zum Schreiben hat er schon seit seiner Schulzeit, er interessierte sich seit jeher für Literatur. Das Schreiben ist für Hauser allerdings nur eine zusätzliche Beschäftigung, weshalb es auch immer eine geraume Zeit dauert, bis ein neues Werk fertig ist – was auch bald wieder der Fall sein wird. "Ein zweiter Roman ist in Arbeit, wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis er fertig sein wird. Ein Jugendroman ist ebenfalls beinahe druckfertig. Bei diesem bin ich mir aber nicht sicher, ob ich ihn veröffentlichen soll. Ein Gedichtebuch ist allerdings in Vorbereitung und es muss nur noch der passende Verlag gefunden werden. In diesem Gedichtebuch sind sowohl zahlreiche neue, als auch bereits veröffentlichte Gedichte vorhanden", so Hauser.

Buch: "Weg der Vergeltung"



Der Roman "Weg der Vergeltung" ist im Februar 2020 im Schlosser Verlag erschienen, hat 262 Seiten und ist in Hardcover gefasst. Er ist ab einem Alter von etwa 14 Jahren gedacht. Das Buch kostet 15,60 Euro und ist beim Autor, in bekannten Buchhandlungen und Online zu erwerben.

Zum Inhalt:

Die Geschichte erzählt von einer Frau, die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ihrem schwer verletzten alkoholkranken Mann ihre Hilfe verweigert und ihn in seiner Todesstunde dann auch noch mit einem Fluch belegt. Daraufhin ereignen sich in seinem Heimatdorf in dem er begraben werden soll, unheimliche Vorfälle und mysteriöse Todesfälle. Bald erkennen die Dorfbewohner einen Zusammenhang und einige wollen sich an der Frau rächen. Doch soweit kommt es nicht, denn durch einen Brand um ihr ohnedies armseliges Haus gebracht, zieht sie noch im Dunkel der Nacht mit den wenigen Habseligkeiten welche sie noch retten konnte, immer weiter von dem Dorf weg, in der Hoffnung irgendwo als Magd eine Anstellung zu bekommen. Doch mit ihr zieht auch der Fluch, der auch nach ihr greift, sie überallhin verfolgt und beinahe überall seine Menschenopfer fordert bis sie schließlich …