„Wenn’s erst einmal Josefi is’, so endet auch der Winter g’wiss.“ So lautet eine alte Bauernregel zum Festtag des heiligen Josef, dem Schutzpatron der Arbeiter und Handwerker.

Waren es früher die Knechte und Mägde, die sich am Festtag des beliebten Heiligen einen kräftigen Trunk, das sogenannte Josefi-Bier, gönnen durften, so sind es diesmal alle Freunde und Freundinnen bodenständiger Kultur, Liebhaber der Mundart und feschen Musi, die nach Geiersberg eingeladen sind!

Bei diesem Josefi-Hoangarten des Stelzhamerbundes Ried trifft sich heiterer heimischer Sprachklang mit echter Volksmusik , bekannte Stelzhamerbund-Autoren wie Josef Kettl, Helmut Wurmhöringer oder Hans Hermandinger sorgen mit ihren neuesten Gedankenspielereien für eine gemütliche Stimmung. Aber auch Rosi Mühringer, bekannt für ihre spitzfindigen, heiter-ironischen Texte, und die junge Stelzhamer-Preisträgerin Theresia Lindner aus Hohenzell freuen sich darauf, den Zuhörern so manchen frischen Worttrunk einschenken zu dürfen.

Die Auhäusler unter Franz Meingaßner wartet mit flotten Weisen auf, für das leibliche Wohl sorgt in bewährter Weise Gastwirt Hans Mayr.

Termin: Freitag, 20.März, GH Mayr Geiersberg

Beginn: 20.00h

Eintritt: freiwillige Spenden

VA Stelzhamerbund Ried i.I.