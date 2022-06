Im 78. Lebensjahr verstarb am 24. Juni 2022 der Altbauer Franz Koppelstätter aus Hinterweintal, Weilbach.



WEILBACH. Franz Koppelstätter, Altbauer in Hinterweintal, ist im 78. Lebensjahr verstorben.

Schon sehr früh musste Franz Koppelstätter durch den Tod seines Vaters Verantwortung übernehmen. Gemeinsam mit seiner Frau Marianne war er stets an Neuerungen

in der Landwirtschaft interessiert und arbeitete mit Leidenschaft als Rinderzüchter. Als Klauenpfleger wurde sein Wissen und seine Erfahrung von vielen Bauern sehr geschätzt.

Als liebender Vater waren der Tod von zwei Kindern in den ersten Lebenswochen und der allzu frühe Tod des Sohnes vor neun Jahren jeweils große Einschnitte im Leben der Familie.

Der Glaube, Vertrauen ins Leben und der Stolz auf seine Kinder, Enkel und Urenkel gab ihm aber immer wieder Halt und Zuversicht und es bleiben sein Humor und seine Lebensfreude in Erinnerung.

ZUR SACHE

Begräbnis von Franz Koppelstätter:

Freitag, 1. Juli 2022, um 14.00 Uhr in Weilbach

Gebetet wird am 30 Juni um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Weilbach.