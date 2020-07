Aktuell gibt es wieder 19 bestätigte Corona-Fälle im Bezirk Ried (Stand: 19. Juli 2020, 17 Uhr).



BEZIRK RIED. Aktuell gibt es im Bezirk Ried 19 positiv getestete Personen. Oberösterreichweit gibt es insgesamt 509 Infizierte. 2.558 Menschen befinden sich in Quarantäne. 61 Personen sind verstorben.

Hier geht's zum OÖ-weiten Artikel.

Kommentar

Die von der BezirksRundschau veröffentlichten Zahlen der am Corona-Virus erkrankten Personen entsprechen den offiziell vom Land OÖ bekannt gegebenen Fällen. Unüberprüfbare Informationen über angebliche weitere Fälle im Bezirk und einzelnen Gemeinden können von uns im Sinne der journalistischen Sorgfaltspflicht nicht veröffentlicht werden. Dementsprechend sehen wir auch von der Nennung angeblicher Fälle in einzelnen Gemeinden ab – außer, sie wurden vom verantwortlichen Bürgermeister kommuniziert oder bestätigt. Ganz egal, ob es in einer Gemeinde aber bereits einen Fall gibt oder nicht: Die klare Vorgabe, zuhause zu bleiben und alle sozialen Kontakte zu meiden, gilt ohnehin für alle.