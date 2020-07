RIED. 23 neue Meister der Landwirtschaft haben in der Bezirksbauernkammer Ried-Schärding ihren zweieinhalb-jährigen Kurs mit Erfolg abgeschlossen. Die zwei Damen und 21 Herren wurden in dieser Zeit intensiv mit dem Thema Buchhaltung konfrontiert und mussten eine Meisterarbeit für den eigenen Hof schreiben. 14 Absolventen kommen aus dem Bezirk Ried, sechs aus dem Bezirk Schärding und je einer aus den Bezirken Vöcklabruck, Bezirk Grieskirchen und dem benachbarten Bayern. Weiters schlossen acht der 23 Teilnehmer die Ausbildung mit Auszeichnung, acht mit sehr gutem Erfolg und sieben mit Erfolg ab. Am 21. Oktober 2020 um 13 Uhr wird in der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf der Meister-Brief überreicht. Der nächste „Meisterkurses Landwirtschaft 2020/23“ startet im November. Anmeldung werden unter 050/6902-1500 bis Ende September entgegen genommen.