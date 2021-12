Auch an Feiertagen engagieren sich im Bezirk Ried viele freiwillige Rotkreuz-Mitarbeiter für ihre Mitmenschen. Zwei davon sind Alexander Wimmer und Julia Lackner. Aus Liebe zum Menschen machen sie heuer nicht nur am Heiligen Abend Dienst, sondern auch an Silvester.

RIED. Ein akuter Notfall in der Nacht, ein Spitalstransport in den frühen Morgenstunden oder ein Unfall beim Christbaum-Schmücken am Nachmittag. Egal zu welcher Tageszeit – Alexander und Julia sind zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchen. Für sie ist es heuer der erste Dienst an Weihnachten. Die beiden haben sich beim Roten Kreuz kennengelernt und sind mittlerweile verlobt. „Unser letzter Silvesterdienst hat uns so sehr gefallen, dass wir uns heuer dazu entschieden haben, an Weihnachten und Silvester Dienst zu machen. Denn immerhin passieren auch an diesen Tagen Notfälle oder es braucht jemand unsere Hilfe. Vor allem an solchen Tagen ist die Dankbarkeit der Patienten sehr groß“, erzählt Julia.

Umfangreiche Angebote

An den Weihnachtsfeiertagen, von 24. bis einschließlich 26. Dezember, stehen jährlich rund 750, zum größten Teil freiwillige Rettungsdienst-Mitarbeiter für die 1,4 Millionen Oberösterreicher im Einsatz. Darüber hinaus sind täglich viele Rotkreuz-Mitarbeiter im Corona-Einsatz. Nicht zu vergessen ist auch das Engagement der Mitarbeiter der freiwilligen sozialen Dienste, wie zum Beispiel der Besuchsdienst. Telefonisch zur Seite stehen die Mitarbeiter er Ö3-Kummernummer – eine Kooperation von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3 – unter der kostenlosen Rufnummer 116 123. Einsamkeit kann aber auch für junge Menschen zum Problem werden. Die time4friends-Peers vom Jugendrotkreuz sind für via WhatsApp-Beratung für sie da. Unter +43 664/10 70 144 begegnen sie Jugendlichen auf Augenhöhe. „Das Engagement Freiwilliger stärkt unsere Gesellschaft“, betont der Rieder Bezirksstellenleiter Franz Pumberger. „Ich wünsche allen Zeit-, Geld- und Blutspendern sowie der gesamten Bevölkerung ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.“