Die Polizei wollte einem jungen Lenker aus dem Bezirk Braunau die Fahrzeugschlüssel abnehmen, weil er am 28. Jänner 2022 alkoholisiert unterwegs war. Er weigerte sich vehement – es klickten die Handschellen.

RIED & BEZIRK BRAUNAU. Wie die Polizei schildert, hielten Beamte aus Ried im Innkreis am 28. Jänner 2022 um 22:15 Uhr einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Braunau in Ried im Innkreis zu einer Verkehrskontrolle an. Bei dieser wurde der Verdacht einer Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,0 Promille Alkoholgehalt.

Im Zuge der Amtshandlung wurde der Mann immer aggressiver und verweigerte die Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels. Die Polizisten legten ihm unter Anwendung von Körperkraft Handschellen an und die ebenfalls anwesende Freundin des 23-Jährigen übergab den Polizisten schließlich den in seiner Boxershorts versteckten Schlüssel.

Anschließend beruhigte sich der Beschuldigte, er wird angezeigt.