TAISKIRCHEN. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bruckleiten heute, 27. Jänner, um 2 Uhr in der Nacht zu einem Verkehrsunfall in der „Muhr-Kurve“ alarmiert.

Der Verkehrsteilnehmer war Richtung Ried unterwegs und kam von der Straße ab, als er einem Wild ausweichen wollte. Bei diesem Versuch wurden mehrere Schneestecken zerstört und letztendlich krachte das Auto in die Leitplanke. Alle Beteiligten blieben zum Glück unverletzt. Die freiwillige Feuerwehr Bruckleiten rückte mit insgesamt acht Kameraden zum Einsatzort aus und führte den Lotsendienst, die Regelung des Verkehrs, die Reinigung des Unfallortes und die Absicherung der beschädigten Leitplanke durch.

