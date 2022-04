Ein junger Mann aus Serbien, dem mehrere Delikte zur Last gelegt werden, wurde am Karsamstag, 16. April 2022, auf dem Parkplatz des Autohofs Haag am Hausruck festgenommen.

RIED. Wie die Polizei schildert, wurde der 22-jähriger Serbe am 16. April 2022 um 10:15 Uhr auf dem Parkplatz des Autohofes Haag am Hausruck von Beamten der Autobahnpolizei Ried im Innkreis mit seinem Pkw kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er die dreimonatige sichtvermerkfreie Aufenthaltsdauer erheblich überschritten hatte und sich somit illegal im Bundesgebiet bzw. im Schengengebiet aufhielt. Zudem konnte er kein Reisedokument vorweisen.

Ebenso war der Serbe nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Laut Auskunft der serbischen Polizei besteht gegen ihn in Serbien ein aufrechter Haftbefehl. In Österreich ist der 22-Jährige zur Aufenthaltsermittlung wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ausgeschrieben.

Eine weitere Überprüfung ergab, dass für das von ihm gelenkte Fahrzeug mit deutschen Kennzeichen keine aufrechte Zulassung besteht. Im Fahrzeug wurde ein weiteres deutsches Kennzeichen vorgefunden, welches als gestohlen ausgeschrieben war.

Der Mann wurde nach den Bestimmungen des Fremdenrechtes festgenommen und zur Fremdenpolizei Wels gebracht. Er wird der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis angezeigt.