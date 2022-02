Die Mobilen Familiendienste der Caritas OÖ bieten seit kurzem im Innviertel eine Besuchsbegleitung für Kinder in einer konfliktbehafteten Trennungssituation.

INNVIERTEL. Die Begleitung ermöglicht es dem Kind, den Kontakt zu jenem Elternteil aufrecht zu erhalten, der nicht mehr im gemeinsamen Haushalt lebt. Die Treffen finden im Beisein einer fachlich qualifizierten Caritas-Mitarbeiterin in kindgerechter Umgebung bei den Mobilen Familiendiensten in Ried statt. „So können die Kinder den besuchsberechtigten Elternteilen in einem geschützten und sicheren Rahmen begegnen, und die gemeinsame Beziehung kann wieder aufgebaut beziehungsweise fortgeführt werden", so Maria Spindler, Teamleiterin der Mobilen Familiendienste der Caritas im Innviertel.



Recht auf Beziehung zu beiden Elternteilen

„Kinder haben ein Recht auf eine Beziehung zu beiden Elternteilen. In einer schwierigen Trennungssituation erschwert der Konflikt zwischen den Erwachsenen es manchmal, dass der Kontakt zu dem besuchsberechtigten Elternteil aufrecht erhalten werden kann. Mit der Besuchsbegleitung bieten wir dabei unsere Unterstützung an“, so Spindler.

"Immer eine vorübergehende Maßnahme"

Das Angebot richtet sich an Eltern minderjähriger Kinder bis 14 Jahre beziehungsweise in Ausnahmefällen bis 18 Jahre in einer konfliktbehafteten Trennungssituation. Jeder Elternteil kann die Besuchsbegleitung anfordern. Sie kann aber auch vom zuständigen Gericht angeordnet beziehungsweise empfohlen werden. Die Besuchsbegleitung kann von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr stattfinden. Die Dauer und Häufigkeit orientieren sich insbesondere an Alter und Bedürfnissen der Kinder. „Die Besuchsbegleitung ist immer eine vorübergehende Maßnahme, die zu einer eigenverantwortlichen Besuchsregelung führen soll. Ziel ist es, dass die vereinbarten Besuche zwischen den Beteiligten selbständig durchgeführt werden können“, sagt Spindler. Die Besuchsbegleitung kann aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz gefördert werden.

Nähere Infos

Nähere Informationen – auch über die Kosten und Fördermöglichkeiten durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz unter 07752/20810 oder besuchsbegleitung@caritas-ooe.at