Der Sommerkindergarten in Kirchdorf am Inn war auch heuer wieder vielbesucht.



KIRCHDORF. Im August konnten Kinder aus den drei Gemeinden Kirchdorf, Mühlheim und Mining den Sommerkindergarten der Gemeinde Kirchdorf besuchen. Viele Eltern hatten ihren Urlaub auf Grund der gegebenen Situation schon im Frühjahr aufbrauchen müssen, darum war es der Gemeinde ein besonderes Anliegen, die Türen im August wieder für den Sommerkindergarten zu öffnen, was für viele Eltern eine enorme Erleichterung bedeutete.

Buntes Programm



Heuer wurde den kleinen Besuchern wieder ein umfangreiches Programm geboten. Die Kinder nahmen an Ausflügen teil, ließen beim Basteln ihrer Kreativität freien Lauf, lernten auf spielerische Weise Englisch und besuchten des Öfteren die örtliche Bibliothek. Natürlich kam auch der Spaß im Garten nicht zu kurz. An einem heißen Vormittag besuchte Bürgermeister Josef Schöppl die Kinder und brauchte zur Abkühlung ein Eis vorbei. Am letzten Kindergartentag statteten Vizebürgermeisterin Andrea Schachinger und Christiane Nöbauer (Vertragsbedienstete der Gemeinde und Bibliothekarin) dem Kindergarten einen Besuch ab. Sie bedankten sich bei den Pädagoginnen für die tolle und wertvolle Arbeit und überreichten den Beiden als kleine Aufmerksamkeit einen Blumenstrauß. Die Kinder wurden mit Süßigkeiten überrascht.