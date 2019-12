RIED. Die Mitglieder des ÖGB mit dem Regionalvorsitzenden Franz Gurtner besuchten kürzlich den Lern- und Gedenkort "Charlotte-Taitl-Haus" in Ried. Dieser Ort ist den 196 bekannten Opfern von Nationalsozialismus und Faschismus im Bezirk Ried im Innkreis gewidmet und stellt eine Erweiterung der stadtgeschichtlichen Ausstellung des Museums Innviertler Volkskundehauses dar. Charlotte Taitl war eines dieser Opfer. Sie lebte bis zu ihrer Festnahme in diesem Haus. Nach der Teilnahme an der Feier ihrer eigenen Silberhochzeit mit Freunden im benachbarten Gasthaus wurde sie wegen „Umgangs mit Deutschblütigen“ denunziert und am 16. Oktober 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Betriebsräte sind Multiplikatoren

„Es ist für unsere Demokratie immens wichtig, Orte wie das Charlotte-Taitl-Haus in Ried zu haben. Es schafft einen persönlichen Bezug zu den tragischen Auswirkungen, die Diktaturen mit sich bringen“, so Gurtner.„Als Multiplikatoren in der Arbeitswelt haben Betriebsräte Zugang zu Kollegen und können deren Bewusstsein für die Demokratie entscheidend schärfen“, unterstreicht ÖGB-Regionalsekretärin Gerlinde Gschwendtner. Bei der Realisierung des Lern- und Gedenkortes hat der Verein „M.u.T." Innviertel – die Abkürzung steht für Menschlichkeit und Toleranz – eine entscheidende Rolle eingenommen. M.u.T. entstand vor zehn Jahren aus dem ÖGB Bildungsausschuss in Ried.