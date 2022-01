DŌ-IN Trainer Mark Wittmann bietet im Jänner wieder Kurse in japanischem Yoga.



RIED. Der Abendkurs startet ab Mittwoch, 19. Jänner, jeweils von 19-20 Uhr, der Männerkurs am Donnerstag, 20. Jänner um 19 Uhr und der Morgenkurs am Freitag, 21. Jänner um 8 Uhr. Alle Kurse finden im Studio körperRaum in der Wohlmayrgasse 4 in Ried statt, gehen über zehn Termine und kosten 160 Euro pro Person.

Bitte in bequemer Gymnastikkleidung kommen sowie eine Decke und ein Sitzkissen mitbringen. Für alle Kurse ist eine Anmeldung unter 0676/5995 117 oder unter info@markwittmann.at erforderlich. Die Anmeldung ist ­verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des Kursbeitrages. Die Kursgebühr ist am ersten Kurstag fällig.

Körper wahrnehmen und Geist beruhigen



Dō-In (japanisches Yoga) ist ein Weg zur Entwicklung und Erhaltung von körperlicher Gesundheit, psychischer Ausgeglichenheit und geistigem Wachs­tum. Das bewusste Beobachten und das Erfahren des eigenen Körpers erschaffen einen Gleichklang zwischen unserer äußeren und inneren Welt. Die schrittweise angeleiteten und achtsamen Ausführungen sind einfach und natürlich – mit den Zielen, den Körper wahrzunehmen, den Geist zu beruhigen,

und Entspannung, Gesundheit sowie Vitalität zu fördern.

Dō-In beinhaltet eine Vielfalt von Praktiken, wie Meridian-Dehnübungen, Achtsamkeits-, Kräftigungs- und Atemübungen, Meditationen, Selbstbehandlungstechniken sowie yogaähnliche Bewegungsformen.