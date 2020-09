Zu mehr Gelassenheit im Alltag inspiriert Stephanie Doms Mütter mit ihrem Buch, das in Kürze in der Buchhandlung Dim präsentiert wird.

Als Mama von zwei kleinen Kindern weiß Stephanie Doms, dass oft das Chaos den Alltag regiert. Haushalt, Partnerschaft, Job und Co wollen ja auch noch irgendwie untergebracht werden. Wie schafft man es da, gelassen zu bleiben? Das fragt sich die gebürtige Obernbergerin auch selbst immer wieder, denn: „Gleichgewicht ist nichts Statisches. Im Alltag warten an jeder Ecke neue Herausforderung, die uns Mamas von kleinen Kindern aus der Balance bringen können. Gleichzeitig sind es aber auch genau diese Stolpersteine, die uns wachsen lassen und stärker machen.“

Gleichgewicht durch Yoga

Was Stephanie Doms hilft, ihr persönliches Gleichgewicht zu bewahren, ist Yoga. Als Yoga- und Mentaltrainerin hat sie ein ganzheitliches Konzept entwickelt, um Mütter im Alltag mit kleinen Kindern zu unterstützen. „Ich kombiniere in meiner Arbeit Hatha Yoga für den Körper und Mentaltraining für den Kopf mit traditionellem Tantra fürs Herz.“ Letzteres hat übrigens nichts mit Sex zu tun: „Während westliches Neo-Tantra sich mit Sexualität beschäftigt, handelt es sich bei der Tradition um eine vielseitige, lebensbejahende Philosophie. Sie lehrt uns Mamas: Es ist okay, wenn ich mich wütend, erschöpft oder traurig fühle – deswegen bin ich trotzdem eine gute Mutter. In jedem Gefühl, auch in den vermeintlich negativen, steckt eine Menge Power, die uns – richtig genutzt – zu Gleichgewicht und Freude verhelfen kann.“ Und weil die Balance etwas sehr Persönliches ist, liefert Stephanie Doms in ihrem Buch eine Vielzahl an Übungen.

Präsentation

Ab 14. September – einige Tage vor offiziellem Erscheinen – wird „Das Mama-Gleichgewicht“ bereits in der Buchhandlung Dim in Ried erhältlich sein. Wer Buch und Autorin persönlich kennenlernen möchte, hat dazu am 18. September um 19.30 Uhr bei einer Präsentation die kostenlose Gelegenheit. Anmeldung unter buch@dim.at.