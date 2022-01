Wochenend-Einkauf mit Impfung verbinden: Impfbus des Landes hält bis Anfang März bei Eurospar-Filialen in ganz Oberösterreich. In Ried ist es am Samstag, 26. Februar so weit.

Seit 21. Jänner und bis 4. März 2022 macht der Landesimpfbus jede Woche jeweils freitags und samstags vor verschiedenen Eurospar-Filialen in ganz Oberösterreich Halt. „Gerade jetzt – mit Blick auf die Omikron-Variante, das Auslaufen vieler Impfzertifikate und die bevorstehende Impfpflicht – ist es uns wichtig, den Menschen in Oberösterreich die Covid-Schutzimpfung so spontan und unkompliziert wie möglich anzubieten. Die Geschäftsführung von Spar unterstützt uns dabei und ist sehr engagiert, die Impfquote zu erhöhen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.

Viele lassen sich spontan impfen

Die hohen Impfzahlen bei Impfaktionen in Shopping-Centern haben gezeigt, dass sich viele Menschen offensichtlich spontan bei Alltagstätigkeiten wie dem Einkaufen zu einer Covid-Schutzimpfung entschließen. Aus diesem Grund wurden auch bereits fixe Impfstraßen in diversen Einkaufszentren etabliert, so auch in der Weberzeile sin Ried. Da die Eurospar-Filialen freitags und samstags sehr gut besucht sind, eignen sich diese Standorte dementsprechend gut als Impfbushaltestellen.

Stationen des Impfbusses in Ried und Umgebung:



Samstag, 29. Jänner 2022

• 13:30 - 16:30 Uhr, Eurospar, 4873 Frankenburg, Hauptstraße 42

Freitag, 25. Februar 2022

•9 - 12 Uhr: Eurospar, 4780 Schärding, Linzer Straße 55

• 13:30 - 16:30 Uhr, Eurospar, 4770 Andorf, Wilhelm Redl Straße 1



Samstag, 26. Februar 2022

• 09:00 - 12:00 Uhr, Eurospar, 4950 Altheim Braunauer Straße 39

• 13:30 - 16:30 Uhr, Eurospar, 4910 Ried Goethestraße 10