Am Stefanitag sorgte ein Anruf in St. Martin für Aufsehen.

ST. MARTIN IM INNKREIS (mafr). Am Sonntag, 26. Dezember, machte sich unter den Passanten, die gerade ihren Weihnachtsspaziergang genossen, Verunsicherung breit. Einige Einsatzfahrzeuge der Polizei mit Beamten und Spürhunden, inklusive der Spezialeinheit Cobra, wurden vor der Kirche gesichtet. Was war passiert? „Gegen 12.30 Uhr erreichte uns ein Anruf, mit der einfachen und kurzen Botschaft, dass es heute in St. Martin einen Anschlag geben wird“, sagt Bezirkspolizeikommandant Major Stefan Haslberger. Man habe anschließend die Lage geprüft, ob und wann es an diesem Tag irgendwo größere Menschenansammlungen geben würde. Da um 16.30 Uhr die heilige Messe stattfinden hätte sollen, wurde im Ort die Kirche abgesichert und die Messe abgesagt, so Haslberger, der mit Verweis auf laufende Ermittlungen den Vorfall nicht weiter kommentieren möchte. Von einem „Scherzanruf“ bis hin zu ernsten Absichten sei alles möglich.

„Erst am Tag danach davon erfahren“

„Da ich mich zurzeit im Urlaub befinde, habe ich erst am Tag danach davon erfahren. Allerdings auch nur deshalb, weil mich am nächsten Tag eine österreichische Tageszeitung kontaktierte“, sagt Hans Peter Hochhold, St. Martins Bürgermeister. Nach Rücksprache habe er erfahren, dass die Aggression türkischen Personen galt, welche eine Sitzung im St. Martiner Volksheim abhielten.