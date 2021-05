Marianne Schafrath aus Aurolzmünster führt seit November 2015 ehrenamtlich die Zweigstelle des Omadienstes im Bezirk Ried. Damit ist sie eine wichtige Stütze des Katholischen Familienverbandes OÖ. Für ihr außergewöhnlich großes Engagement wurde sie im Bezirk Ried mit dem Ehrenamtspreis "Florian" ausgezeichnet.

AUROLZMÜNSTER. "Ich war schon sehr verblüfft, als mich Anita Schütz von der BzirksRundschau anrief und mir mitteilte, dass ich den Florian gewonnen habe. Ich wusste ja nicht einmal, dass ich nominiert war", so Schafrath. Evi Kapplmüller vom Katholischen Familienverband Oberösterreich war es, die die Aurolzmünsterin für den Preis vorgeschlagen hat. Dass es mit dem Sieg geklappt hat, freut beide gleichermaßen. "Diese Auszeichnung ehrt mich schon sehr, auch wenn ich überzeugt bin, dass viele andere Ehrenamtliche im Bezirk den Preis ebenso verdient hätten", so Schafrath.

Ansprechpartnerin für Familien und Leihomas

Marianne Schafrath ist im Bezirk Ried quasi die Drehscheibe in allen Angelegenheiten rund um den Omadienst des Katholischen Familienverbandes. "Bei mir melden sich Familien, die eine Leihoma benötigen, aber auch Frauen, die gerne Leihoma sein möchten", so Schafrath. "Als ich vor fünf Jahren begonnen habe, waren wir zu fünft. Ich habe dann zahlreiche Freundinnen aktiviert und ein Netzwerk mit knapp dreizig Frauen aufgebaut. Durch die Corona-Krise sind wir allerdings auf 22 gesunken. Da unser Angebot jetzt aber wieder vermehrt benötigt und nachgefragt wird, sind neue Leihomas herzlich willkommen, vor allem in Taiskirchen, Andrichsfurt, Obernberg, Antiesenhofen, Waldzell, Lohnsburg und Pattigham", so Schafrath. Wie oft und wie lange die Leihoma in die Familie kommt und was sie mit den Kindern unternimmt, all das vereinbaren die Familie und die geborgte Oma individuell. "Wir sind keine Konkurrenz zu den Tagesmüttern und einem Nachmittagskindergarten, da unsere Dienste nicht so häufig in Anspruch genommen werden können. Wir sind keine Betreuungsmöglichkeit für fünf Tage in der Woche, sondern eher für ein bis zweimal wöchentlich oder auf Abruf. Für den Besuchsdienst erhalten meine Damen ein Entgelt, zusätzlich sind sie für diese Tätigkeit unfall- und haftpflichtversichert", so Schafrath.

Lust, Leihoma zu werden?

Willkommen sind Frauen jeden Alters. Die Voraussetzungen sind: Liebe zu Kindern, ein wenig freie Zeit und die Lust auf eine neue, belebende Herausforderung. Nach einem ausführlichen Informationsgespräch mit Zweigstellenleiterin Marianne Schafrath stehen ein eintägiges Basisseminar und ein Kindernotfallkurs auf dem Programm. Dann kann's los gehen! Wer Interesse hat, Leihoma zu werden, kann sich gerne bei Marianne Schafrath melden.

Kontakt

Marianne Schafrath

0650-687 2819

omadienst-ried@familie.at

www.omadienst.info