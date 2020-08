HOHENZELL. Im Februar 2020 hat das 1994 gegründete Unternehmen ACP Tekaef, Marktführer für intelligente Lösungen, Produkte und Services rund um den modernen Arbeitsplatz, einen neuen Standort in der Gewerbestraße 14 in Hohenzell bezogen. Die neue Zentrale stellt ein eindeutiges Bekenntnis zur Region dar: Nachdem schon beim Bau zahlreiche regionale Betriebe beteiligt waren, sind es nun vor allem die Mitarbeiter, die vom neuen Standort profitieren. „Unser Team hat unseren Geschäftserfolg ermöglicht. Deshalb bauen wir die neue Zentrale für unsere Mitarbeiter", so Geschäftsführer Christian Heit beim Spatenstich des sechs Millionen Euro teuren Projektes Anfang Jänner 2019. Aus Worten wurde Realität: Der neue Standort ist mehr als ein Arbeitsplatz. Hier fühlt man sich wohl: im GenussWERK samt offener Küche und Müsli-Bar, in den Working Cafes, im Creative Room, in den modernen Besprechungsräumen, in den offenen Büroräumlichkeiten, in den Bewegungszonen oder auf der Dachterrasse. Auch nach der Arbeit treffen sich Kollegen gerne noch in der Zentrale zum gemütlichen Quatschen, zu einer Partie am Wuzzeltisch oder vor der Videowall. Hier wird dann auf diversen Spielkonsolen gespielt. Auch die hundertprozentige Beteiligung der Belegschaft an der Weihnachtsfeier, zahlreiche und gutbesuchte Ausflüge und Grillereien, eine Fluktuation gegen Null oder das freiwillige Anpacken beim Umzug in die neue Zentrale bezeugen, dass zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeiten eine ganz besondere Beziehung besteht. Zudem sind Qualität und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Dies unterstreichen die ISO Zertifizierungen 9001 (Qualität) und 14001 (Umwelt).