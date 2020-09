PATTIGHAM. Elisa aus Pattigham hat am Wochenende aus ihrer alten Sandkiste einen 15,2 Kilogramm schweren Kürbis geerntet. Im Frühling wurde die alte Sandkiste in ein kleines Gemüsebeet umfunktioniert. Durch Elisas Pflege und das tägliche Gießen konnte der Kürbis so gut gedeihen. Nun soll Elisas Mama aus dem Prachtstück Kürbisschnitzel, eine Kürbis-Mangosuppe und einen Kürbiskuchen zaubern.