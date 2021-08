RIED. Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Ried lud am 31. Juli 2021 die Feuerwehrkameraden mit Partnern und Familien zum ersten Sommerfest ein. "Um die fehlenden kameradschaftlichen Veranstaltungen seit Beginn der Pandemie nachzuholen, wurden bei Spiel und Spaß sowie ausgezeichnetem Essen mehrere gemütliche Stunden beim Gasthof Sternbauer in Neuhofen verbracht. Diese gelungene Veranstaltung hat sich, so waren sich die Kameraden einig, unbedingt eine Neuauflage verdient", schreibt die FF Ried auf ihrer Homepage.