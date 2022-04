Bei Holzschlägerungsarbeiten in seinem Wald in Wolfersberg kam ein 49-jähriger Familienvater aus dem Bezirk Ried ums Leben. Eine Esche fiel auf den Mann und verletzte ihn tödlich. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.



SCHILDORN. Am 9. April führte ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Rind in seinem Wald in Wolfersberg, Gemeindegebiet Schildorn, Holzschlägerungsarbeiten durch. Beim Fällen einer etwa 30 Zentimeter dicken Esche passierte das Unglück. Der Baum fiel auf ihn und verletzte ihn tödlich. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Notärztin konnte nur mehr Tod feststellen

Entdeckt wurde der Verunfallte von einem 67-jährigen Pensionisten gegen 11.40 Uhr. Dieser hielt Nachschau, da der 49-Jährige nicht zum Essen erschienen war. Die Notärztin des sofort verständigten Notarzthubschraubers Christophorus 1 konnte nur mehr den Tod feststellen. Die Angehörigen – darunter auch zwei Kinder – wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.