Die Schüler des Gymnasiums Ried Noah Maier, Maximilian Majer und Karoline Neudorfer sowie die gesamte Englischgruppe haben sich mit diesem Brief bei ihrer Professorin Claudia Lichtenwagner, die nun in Pension gegangen ist, bedankt.

Geschätzte Frau Professor Lichtenwagner, liebe Lichti!

Frau Professor Lichtenwagner, auch Lichti genannt, war wohl eine der besten Lehrerinnen am Gymnasium Ried. Schon seit der ersten Klasse unterrichtet sie uns, und zum Glück durfte sie auch weiter unseren Englischunterricht leiten, nachdem wir aufgeteilt wurden. Unsere liebsten Stunden waren „Klatsch und Tratsch mit Lichti“ , welche nicht allzu selten vorkamen. Wir erfuhren sehr viel über sie, zum Beispiel warum sie Angst vor Hunden hat, wie ihr Parfum heißt oder, dass ihr Mann und sie am gleichen Tag Geburtstag haben und exakt gleich alt sind. Legendär waren auch unsere Listenings: Bevor wir uns eine Übung anhören konnten, hielten wir uns meistens alle die Ohren zu, weil wir nie wussten, wie laut die Lautsprecher eingestellt waren oder ob wir überhaupt etwas hören würden. Wir möchten unser Mitgefühl an alle Schüler aussprechen, welche nie das wöchentliche Vergnügen mit ihr hatten oder haben werden.

Viel fürs Leben mitgegeben

Egal ob ihre Englischtipps oder Weisheiten: Sie hat uns viel für unser späteres Leben mitgegeben. Und genau das machte sie auch zu einer großartigen Lehrerin. Trotz ihrer hohen Anforderungen an die Schüler, vergaß sie im Unterricht nie ihre humorvolle Ader, die auch in schwierigen Situationen mit ihrem charmanten Esprit die Stimmung im null Komma nichts wieder anhob. Der immanente Wille, ihre Schüler zu Meistern ihrer Fremdsprachen zu machen, zog sich durch den gesamten Unterricht, jedoch ohne so dominant zu werden, dass man ungern teilgenommen hätte. Mit ihrer feinfühligen Art, wirklich jeden zur nötigen Anstrengung für positive Noten zu bewegen, erreichte sie alle Schüler. Durch ihren Charme, überzeugte sie auch anfangs skeptische Gymnasiasten von sich und trug zur höheren Wertschätzung der Arbeit von Lehrern bei. Sie erreichte Respekt nicht durch Sanktionen oder durch Lautstärke, man hatte ihn einfach vor ihr, weil somit sicher war, dass man damit auch gleichermaßen ihren Respekt zurückbekam. Normalerweise unaufmerksame Schüler waren leise wenn sie sprach und bemühten sich, in ihren Stunden ihr Bestmögliches zu geben. Man fühlte sich in ihrem Unterricht wohl, sehr sogar. Die ganz besondere, fast schon familiäre Beziehung zwischen einer Klasse und ihr wurde unter anderem auch mit gemeinsamen Restaurantbesuchen gestärkt. Wir, die Schüler der Englischgruppe aus 4B und 4A des Rieder Gymnasiums, wünschen Claudia Lichtenwagner viel Glück, Gesundheit und Spaß in ihrer Zukunft!