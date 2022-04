Festivalfeeling vor der Haustür

Tickets als Ostergeschenk: Konzertagentur Burgstaller lädt im Sommer zu drei hochkarätigen Events.

RIED. Am Donnerstag, den 28. Juli, gibt es ein tolles Konzert der Kapelle So&So und den Kaisermusikanten. Hier werden zahlreiche außergewöhnliche Künstler auf ihren Instrumenten mit viel Humor im Gepäck zu hören sein. Mit mindestens ebenso viel Humor geht es dann am Freitag den 29. Juli weiter. „The greatest Witz of all” - so der Untertitel von Willy Astors neuem Programm "Pointe of no Return". Freunde des gepflegten Wortwitzes kommen hier voll auf ihre Kosten. Am Samstag den 30. Juli beschließt das Konzertwochenende einer der gefragtesten Künstler in Österreich: Josh! live kommt ins Innviertel. Bei diesem vielfältigen Angebot ist bestimmt für jeden Osterhasen etwas dabei. Verstecken Sie doch dieses Mal flache Osternester in Form von Konzertkarten!

