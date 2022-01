RIED. Am 9. Februar um 19.30 Uhr lädt der Verein Trafos mit Obmann Max Gramberger im Rahmen der Filmreihe "Grünstreifen" im StarMovie Ried zum preisgekrönten Film "Fuchs mit Maria Hofstätter als Häfnlehrerin.

Regisseur Arman T. Riahi recherchierte in der Justizanstalt Wien Josefstadt und lernte Wolfgang Riebniger kennen, „der es stets schaffte, seinen desperaten Schülern Hoffnung zu schenken und sie mit seiner konsequenten Umgangsweise frei von Beurteilung und Bewertung zurück auf Augenhöhe mit der Gesellschaft zu bringen, von der sie sich verstoßen fühlten,“ schreibt Riahi. Er war das Vorbild für die Figur der Elisabeth Berger (Maria Hofstätter), die im Film von Hannes Fuchs (Aleksandar Petroviæ) abgelöst werden soll. Die vielfältigen Konflikte zwischen den beiden und ihren Schützlingen behandelt ‚Fuchs im Bau‘ und eröffnet gleichzeitig einen Blick in einen außergewöhnlichen Kosmos. "Der Strafvollzug bedarf sicher auch eines starken Wandels, um Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern. Dieser preisgekrönte Spielfilm bewegt sich nahe an der Realität und kann so Verständnis für Menschen in extremen Situationen schaffen", so Gramberger.