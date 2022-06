Das einzigartige Ambiente des Kaffeehauses, welches seit zwei Jahren in dem als Schloss 1545 erbautem Gebäude untergebracht ist, besticht nicht nur durch die Innviertler Gastlichkeit, sondern gerade durch Gemütlichkeit, Qualität und Regionalität.

Direkt neben dem Aussichtsturm und 100 Meter vom R3-Radweg entfernt gelegen, gibt es in den zwei Gewölberäumen gut 50 Sitzplätze, 60 gemütliche Gastgartenplätze vor und 60 im Lounge-Garten hinter dem Haus. Integriert im Gebäude ist auch eine Geschenke-Lounge mit ausschließlich regionalen Produkten.

Viele Kaffeevariationen und eine schöne Kuchenvielfalt stehen ebenso wie eine Cocktailkarte und eine Weinkarte bereit. Als Mitglied der Innviertler Bierregion steht Euch zur Bierauswahl gerne auch der Biersommelier des Hauses zur Verfügung und Eisgenuss vom Konditormeister sowie Kleinigkeiten für Zwischendurch fehlen ebenso nicht. Im Übrigen sind die meisten Leckereien auch über die Gasse erhältlich, Kaffee to go und Eis to go selbstverständlich auch.

Das Burg-Lounge-Team freut sich auf Euren Besuch!

burg-lounge.com