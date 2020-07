Goldenes Leistungsabzeichen

Thomas Weinberger aus Wippenham hat mit Auszeichnung die Prüfung zum goldenen Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes bestanden. Der Querflötist spielt zurzeit bei der OÖ Militärmusik, ihm ist vor allem die Verbindung von Musik und Emotion wichtig.

Thomas Weinberger hat seine musikalische Karriere mit drei Jahren gestartet. Er stammt aus einer musikalischen Familie und hat damals mit dem Blockflötenunterricht begonnen. Querflöte und Klavier folgten, eine Zeitlang hat er sich mit dem Orgelspiel beschäftigt und Spaß hat ihm auch das Jazzklavier bereitet. Er spielt beim Musikverein Wippenham und seit Herbst 2019 ist er bei der Militärmusik OÖ.

„Die Musik ist für mich eng mit Emotion verbunden. Musik weckt ihn mir Gefühle, sie hilft mir aber auch Gefühle zu verarbeiten und auszudrücken“, so der junge Musiker, der 2019 an der HTL Braunau mit Auszeichnung maturiert hat. Er wird nach Beendigung seiner Zeit als Militärmusiker in Wien an der Technischen Universität Chemie studieren.

Musik zu seinem Beruf zu machen war für Thomas keine Option. „Mir ist Musik wichtig, auch das gemeinsame Spielen mit anderen z.B. in der Musikkapelle macht mir Freude, die Musik zum Beruf zu machen ist aber keine Option für mich. Ich werde Musik immer als wichtiges Hobby ausüben und sie wird ganz sicher weiter mein Leben bereichern“, so der HTL-Absolvent, der in der Naturwissenschaft und der Technik sein berufliches Fortkommen sieht. „Ich kann aber allen Kindern und Jugendlichen die Musik und auch das gemeinsame Musizieren sehr empfehlen. Musik hilft in vielen Lebenslagen.“