In der Gemeinde Kirchdorf fanden auf Schloss Katzenberg am 4. und 5. Juli 2020 die Kunsthandwerks- und Kräutertage statt.

KIRCHDORF. Auf dem großen Schlosspark-Areal präsentierten mehr als 70 Aussteller ihre verschiedenen Kunsthandwerk sowie Kräuter- und Naturprodukte. Auch die Goldhaubengruppe Kirchdorf war mit einer „Hütte“ vertreten. Die Goldhaubenfrauen verkauften an diesen zwei Tagen, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, Coffee to go, Kuchen und Kräutersackerl. Der Erlös kommt wie immer einem karitativen Zweck zugute. "Wir möchten uns in diesem Sinne bei den vielen fleißigen Helferinnen sowie für die vielen Kuchenspenden von der Gemeindebevölkerung recht herzlich bedanken", schreiben die Goldhaubenfrauen in ihrer Aussendung.