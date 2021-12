RIED. Aktuell kursiert in den sozialen Netzwerken unter Impfskeptikern eine völlig überzogene Darstellung eines Krampfanfalles, den gestern ein 16-jähriger Jugendlicher in einem Spar Markt in Ried erlitten hat.

"Heute ist was schreckliches passiert. Beim Euro Spar in Ried ist in der Früh ein 16 jähriger Junge mit seinem Freund einkaufen gegangen der 16 Jährige war vor ein paar Tagen impfen ist heute im Spar zusammen gebrochen. Sein Körper war plötzlich wie Stein und ist umgefallen als man ihm die Maske vom Gesicht weg genommen hatte was alles voller Blut im Mund er ist noch am Boden beim Spar gestorben. und hatte immer geschrien ich habe gesagt geh net impfen. Beide haben gewusst das es mit der Impfung zu tun hat weil der Junge gleich nach der Impfung Probleme bekommen hat und sich die ganzen Tage nicht wohl gefühlt hat. Sein Freund war fix und fertig", so die Nachricht im Original.

Der Junge lebt

Was Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried, von diesem Vorfall bestätigen kann, ist die Tatsache, dass es in der Früh einen EInsatz beim Spar gegeben hat. Viel mehr stimmt aber nicht. "Wahrscheinlich hat der Jugendliche einen Krampfanfall erlitten. Geblutet hat er aber nicht. Schreie gab es auch keine, alles verlief ruhig. Und der junge Mann ist auch nicht gestorben!"

So schaut ein Krampfanfall aus

"Bei einem Krampfanfall brechen Patienten zusammen, weil plötzlich alle Muskeln im Körper unkontrolliert angespannt werden. ,Sein Körper war plötzlich wie Stein' – das beschreibt diesen Zustand ganz gut. Oft passiert es auch, dass sich Patienten auf die Zunge oder in die Wange beissen. Das würde auch das Blut erklären, hätte es welches gegeben. Weiters können Patienten während eines Anfalls nicht sprechen, oft nicht einmal atmen. Hört der Anfall auf beginnt die Nachschlafphase, die oft mehrer Minuten lang andauert. Der Körper erholt sich dabei von der Anstrengung und der Patient kann nur sehr schwer geweckt werden, ist aber nicht tot", erklärt die Pressesprecherin des Roten Kreuzes Ried, Lisa Nagl.

Was tun bei einem Krampfanfall?