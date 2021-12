LAMBRECHTEN. Die niedergelassenen Ärzte aus Lambrechten, Herwig Maier und Franz Auzinger initiierten gemeinsam mit der Feuerwehr Lambrechten und der Gemeinde eine Impfaktion. In der Ordination des Gemeindearztes wurden an diesem Tag über 200 Dosen des COVID-19 Impfstoffes an die Bewohner von Lambrechten verabreicht.

„Es freut mich wirklich sehr, dass diese Aktion von der Bevölkerung so gut angenommen wurde,“ freut sich Bürgermeister Manfred Hofinger und fügt hinzu: „Eines ist klar, die Impfung wirkt und ist unser wichtigstes Mittel, um aus der Pandemie erfolgreich herauszukommen. Wir werden auch weiterhin mit einfach zugänglichen Angeboten versuchen die Menschen für die Corona Impfung zu begeistern.“