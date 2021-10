In einer Woche hat die Quote der Vollimmunisierten im Bezirk Ried um 0,4 Prozent von 57,9 auf 58,3 Prozent zugelegt.



Mit Stand 10. Oktober sind im Bezirk Ried 66,3 Prozent der Einwohner ab 12 Jahren voll gegen das Corona-Virus immunisiert. Um das Corona-Virus unter Kontrolle zu halten, ist langfristig die Impfrate gemessen an der Gesamtbevölkerung entscheidend. Daher wurde vom Land Oberösterreich nun die Statistik erweitert: Neben der Impfrate der über 12-Jährigen wird nun auch die Impfrate gemessen an der Gesamtbevölkerung ausgewiesen. Diese beträgt im Bezirk Ried 58,3 Prozent, wobei 60,3 Prozent die erste Impfung erhalten haben und 53,4 Prozent beide.

Nach Alterklassen getrennt

Die Corona-Impfung nimmt nur mehr sehr langsam zu: 22,8 Prozent der 12-bis 14-Jährigen sind geimpft, vor einer Woche waren es 21,7 Prozent. Bei den 15- bis 24-Jährigen hat die Quote ebenfalls um ein Prozent auf 56 Prozent zugelegt, bei den 25- bis 34-Jährigen blieb sie unverändert bei 55 Prozent. Bei den 35 - 44-Jährigen war ein Zuwachs von60 auf 61 Prozent zu verzeichnen. Bei allen älteren Personen blieb die Quote gleich und beträgt 67 Prozent bei den 45- bis 54-Jährigen, 78 Prozent bei den 55- bis 64-Jährigen, 89 Prozent bei 65- bis 74-Jährigen und mehr als 90 Prozent bei den Menschen 75 plus. Mit all diesen Werten liegt der Bezirk Ried knapp über dem Oberösterreich-Durchschnitt von 66 beziehungsweise 57,9 Prozent . Die wenigsten Menschen wurden bisher im Bezirk Braunau geimpft: hier liegt der Anteil der Geimpften bei 51,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mit 63,3 Prozent wurden die meisten Personen bisher im Bezirk Urfahr-Umgebung geimpft.