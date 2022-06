Eine neue touristische Attraktion im Innviertel ist der seit kurzem geöffnete Aussichtsturm in Obernberg am Inn. Aber nicht nur das: Der Turm ist ein Symbol für umweltfreundliche Energiegewinnung und soll neue Perspektiven öffnen. Wie? Lesen Sie hier!

OBERNBERG AM INN. 147 Stufen führen hinauf auf die Aussichtsplattform. Dann öffnet sich der Blick auf den Inn, über die Marktgemeinde Obernberg am Inn und noch viel weiter: Bei guter Sicht können Besucher bis zum Böhmerwald, ins Salzburger und Berchtesgardener Land blicken. Richtung Osten ist an manchen Tagen sogar das Tote Gebirge zu sehen. Nicht umsonst heißt der neue Turm "eINNblicke": Die Aussicht schafft Einblicke in die Region rundherum. Gleichzeitig ist der Turm von weithin zu erkennen.

Zu finde ist der Aussichtsturm im historischen Burgareal Obernbergs. "Er wurde an der Geländekante zum Inn errichtet", beschreibt Obernbergs Bürgermeister Martin Bruckbauer. "Diese bildet ohnehin mit etwa 30 Metern eine markante Erhöhung in der Region und der Turm ragt mit satten 26 Metern in die Lüfte."

Aber zum Anfang: In der seit dem 10. Jahrhundert nachweisbaren Burganlage hat es anno dazumals bereits einen Turm gegeben. Dieser wurde allerdings in Kriegszeiten zerstört. "Seit Jahren besteht in unserer Marktgemeinde der Wunsch, den Turm wieder aufleben zu lassen", berichtet Herbert Gabriel, Geschäftsführer der Obernberger Fernwärme GmbH. "Wir als 100-prozentige Tochter der Marktgemeinde haben uns bereits erklärt, den Aussichtsturm zu errichten. Gemeinsam mit Leader Innviertel ist dieses besondere Projekt entstanden", erzählt er.

Besonders wichtig war es den Verantwortlichen, den Aussichtsturm barrierefrei zu gestalten. Heißt: Der Zugang ist ebenerdig, auch der Lift ist stufen- und schwellenlos erreichbar. "Das Burgareal und nun auch der Turm sind ein Naherholungsgebiet speziell auch für die Bewohner unseres Alten- und Pflegeheims Obernberg. Und diese sollen sich dort gut aufgehoben fühlen", beschreibt Gabriel. Er, genauso wie Bürgermeister Bruckbauer freuen sich auf Besucher aus nah und fern. Ebenso Gerald Hartl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes s'Innviertel: "„Dass wir im Innviertel hochhinaus wollen, ist mit der neuen Attraktion in Obernberg am Inn wörtlich zu nehmen. Für unsere Gäste aus nah und fern ist dies die optimale Möglichkeit, unsere Region aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Eingebettet in die wunderbare Umgebung der Marktgemeinde Obernberg, mit ihrem Burgareal und der Falknerei Adlerwarte Obernberg, zieht der Aussichtsrum seine Besucher in seinen Bann.“

Auch das benachbarte Bad Füssing, der größte Kurort Europas und das Europareservat Unterer Inn sind vom Turm aus gut zu sehen. "Genauso wie die Brücke über den Inn, die Österreich und Bayern verbindet, wirkt von diesem Platz aus irgendwie noch verbindender. Es sieht wie ein gemeinsamer Landstrich, eben auf beiden Seiten des Inns, aus", beschreibt Bürgermeister Bruckbauer.

Öffnungszeiten des Aussichtsturms Obernberg am Inn

Von 1. November bis 31. März täglich von 8 bis 18 Uhr.

Geöffnet ist der Turm von 1. April bis 31. Oktober von Montag bis Samstag, 6 bis 10:30 Uhr, 12 bis 14:30 Uhr und 16 bis 20 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von 6 bis 10:30 Uhr, 12 bis 13:30 Uhr, 15 bis 15:30 sowie 17 bis 20 Uhr

Die Öffnungszeiten richten sich nach den Flugshows der Adlerwarte und können von den Betreibern jederzeit geändert werden. Denn während der Flugvorführungen muss der Turm aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Eintrittspreis für maximal 20 Minuten Turmbenützung beträgt 2 Euro.