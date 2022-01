INJOY ist die führende Fitnessmarke in der österreichischen Fitness- und Freizeitbranche.



Vor genau 20 Jahren, am 2. Februar 2002, wurde die Marke INJOY ins Leben der Fitness- und Gesundheitsbranche gerufen. In Österreich und Deutschland gingen im Auftakt gleich 60 Studios in diesem starken Franchiseverbund an den Start.

Erfolgreiche Zeit

Das Injoy Ried kann anlässlich des 20. Jubiläums der Marke INJOY auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken: Die INJOY Studios wurden in den vergangenen Jahren wiederholt von unabhängigen Testinstituten geprüft und das gesundheitsorientierte Fitnessstudio mit Fokus auf Muskeltraining, Ernährung und Psychohygiene darf sich seit 2014 als Testsieger beim Fitnessstudiotest der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) und der Verlagsgruppe NEWS bezeichnen. Die ausgezeichnete Qualität ist auf das einzigartige Trainingsprogramm zurückzuführen, dass jede individuelle Zielerreichung möglich macht. „Durch Vorträge und Workshops auf der Trainingsfläche wollen wir, dass unsere Mitglieder noch erfolgreicher werden", so Inhaber Florian Taugwalder.

Kostenlos testen

Jetzt einfach mal kostenlos und unverbindlich testen. Anmeldung unter: vital@injoy-ried.at, www.injoy-ried.at oder 077552 88666.