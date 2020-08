Der Brauch der Kräuterweihe und das damit verbundene Kräuterbüschelbinden wurde

1985 von den Goldhaubengruppe Kirchdorf unter der damaligen Obfrau Franziska Schießl in Kirchdorf wieder neu belebt.

KIRCHDORF. Ein Büschel sollte mindestens aus sieben verschieden Kräutern bestehen. Zumeist werden Salbei, Pfefferminze, Thymian, Melisse, Scharfgabe, Lavendel, Königskerze, Johanniskraut, Beifuß, Frauenmantel und Schafgarbe verwendet. Die Kräuterbüschel werden am Maria Himmelfahrtstag von den Goldhaubenfrauen in Körberl beim Hochfest zum Altar getragen und dort gesegnet. Nach dem Gottesdienst werden die Kräuterbüschel und Kräutersackerl von den Goldhaubenfrauen und Häubchenmädchen an die Gottesdienstbesucher verteilt. Heuer zelebrierte Propst Markus Grasl vom Augustiner Chorherrenstift Reichersberg das Hochfest. Der Kirchdorfer Kirchenchor umrahmte das Fest musikalisch. Stellvertretend für die Chorherren nahm Grasl die Kräuterbüschel in Empfang.